189 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Neustadt meldet die Kreisverwaltung des Landkreises Bad Dürkheim am Mittwoch. Im Kreis Bad Dürkheim kamen demnach 329 neue Fälle hinzu. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung 449 neue Infektionen gezählt worden.