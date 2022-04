Zum Ausklang der Woche hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt über 117 neue Corona-Infektionen informiert, die in Neustadt innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden sind. Im Landkreis Bad Dürkheim hat es demnach laut Informationen vom Freitag 303 Neuinfektionen gegeben. Laut der Behörde sind momentan in Neustadt 3549 aktive Infektionen bekannt, im Kreis sind es 8631. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Freitag 436 weitere Corona-Fälle gemeldet. In der Verbandsgemeinde Offenbach gibt es zudem einen Todesfall: Dort ist eine Frau an oder mit Covid-19 gestorben.