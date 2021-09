19 Corona-Neuinfektionen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch gemeldet – neun in Neustadt und zehn im Landkreis Bad Dürkheim. Somit sind in der Stadt aktuell 154 Menschen mit Covid-19 infiziert, im Kreis sind es 181 Personen. Im Landkreis gab es zwei Todesfälle: Ein über 70-jähriger Mann aus Carlsberg sowie ein über 50-jähriger Mann aus Grünstadt starben im Zusammenhang mit dem Virus. Beide waren nicht geimpft.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen seit Dienstag 34 neue Corona-Fälle hinzu. Betroffen sind mehrere Schulen im sowohl im Kreis wie auch in der Stadt sowie die Universität in Landau.