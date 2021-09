Seit vergangenem Freitag sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim insgesamt 24 Neuinfektionen verzeichnet worden. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, waren es 20 zusätzliche Fälle im Landkreis und vier in der Stadt Neustadt. Betroffen ist auch die Siebenpfeiffer-Realschule Haßloch, wo ein Kind positiv getestet wurde. Seit Ausbruch des Coronavirus wurden 7309 Fälle gezählt – 5085 im Landkreis Bad Dürkheim und 2224 in Neustadt. Im Kreis sind aktuell noch 230 aktive Corona-Infektionen bekannt, in Neustadt 211. Im Kreis Südliche Weinstraße und Landau wurden seit Freitag 29 weitere Infektionen gemeldet, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilte.