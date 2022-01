Laut Gesundheitsamt hat es in Neustadt bis Donnerstagnachmittag 50 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gegeben, im Kreis Bad Dürkheim waren es 145. Im Kreis gibt es derzeit 1981 aktive Infektionen, in Neustadt sind es 776. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das Gesundheitsamt 155 weitere Corona-Fälle gemeldet. Zudem gibt es einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern.