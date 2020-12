33 neue Corona-Infektionen im Landkreis Bad Dürkheim und 13 in der Stadt Neustadt sind bis Mittwochnachmittag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim dazugekommen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf insgesamt 1895, davon 1373 im Landkreis und 522 in Neustadt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Bekannt sind noch 226 akute Erkrankungen im Kreis und 103 in der Stadt. 31 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus bislang gestorben. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind bis Mittwochnachmittag 40 weitere Fälle gemeldet worden.