Im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind über das Wochenende acht neue Corona-Fälle gezählt worden, zwei in Neustadt und sechs im Landkreis. Die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tage auf 100.000 Menschen gerechnet lag am Montag in Neustadt erneut bei 1,9, im Kreis bei 16,6 (Freitag: 18,1). Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind seit Freitag 22 Fälle hinzugekommen. Weil im Kreis die Inzidenz über 35 liegt, gelten ab dem heutigen Dienstag strengere Corona-Regeln, die mitunter die Anzahl an Gästen bei Veranstaltungen betreffen.