Von Mittwoch auf Donnerstag sind in Neustadt 25 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Im Landkreis Bad Dürkheim gab es 21 Neuinfektionen. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 27 neue Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Neustadt hat sich kaum verändert, sie liegt nun bei 193,2. Alle Kommunen bleiben in der ersten Warnstufe.