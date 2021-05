In der Neustadter Fußgängerzone hat am Freitag reger Betrieb geherrscht. Dafür verantwortlich dürften der Brückentag, das zumindest bis zum frühen Nachmittag einigermaßen erträgliche Wetter und die jüngsten Corona-Lockerungen gewesen sein. Für die Zeit von Mittwoch- bis Freitagmittag meldete derweil die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 24 neue Infektionen, davon 17 im Kreis und sieben in Neustadt. Der Inzidenzwerte lag damit bei 62,6 im Kreis und 67,6 in der Stadt. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden 59 neue Fälle gezählt, der Inzidenzwert betrug zuletzt 90,5 beziehungsweise 100,3.