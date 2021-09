24 Corona-Neuinfektionen in Neustadt und elf im Kreis Bad Dürkheim hat die Kreisverwaltung am Mittwoch gemeldet. Die Inzidenz in der Stadt ist laut Landesuntersuchungsamt von 153,8 am Dienstag auf 159,4 am Mittwoch gestiegen. Im Landkreis ist sie von 57,9 auf 55,6 gesunken.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind seit Dienstag 26 zusätzliche Corona-Fälle gezählt worden.