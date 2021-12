20 Corona-Neuinfektionen sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim innerhalb von 24 Stunden in Neustadt gemeldet worden. Damit gibt es in der Stadt derzeit 685 an Covid-19-Erkrankte. Für den Landkreis Bad Dürkheim hat die Behörde am Dienstagnachmittag 33 neue Infektionen sowie einen Todesfall (eine über 90 Jahre alte geimpfte Person aus Friedelsheim) gemeldet. Im Kreis gibt es derzeit 1110 aktive Corona-Infektionen. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat die dortige Kreisverwaltung am Dienstag 32 weitere Corona-Fälle gemeldet.