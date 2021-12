Insgesamt 165 weitere Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim über das Wochenende gemeldet worden. 101 Neuinfektionen gab es im Landkreis, 64 in der Stadt Neustadt. Im Kreisgebiet ist außerdem ein 60 Jahre alter Mensch an oder mit dem Virus gestorben, der Impfstatus ist laut Verwaltung nicht bekannt. Von positiven Tests betroffen sind erneut etliche Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit vergangenem Freitag insgesamt 249 weitere Corona-Infektionen registriert, wie die dortige Kreisverwaltung am Montag informierte.