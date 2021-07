Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach Stand Montag, 14 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 6187 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden – 4449 im Landkreis Bad Dürkheim und 1738 in der Stadt Neustadt. Seit der Meldung vom Freitag sind sechs Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen, in Neustadt wurde ein weiterer Fall registriert. Im Landkreis sind momentan 30 aktive Infektionen bekannt, 4269 Menschen sind wieder genesen. In Neustadt sind 1690 Menschen wieder gesund und zehn aktive Infektionen bekannt. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Freitagnachmittag acht weitere Infektionen gezählt. Neu betroffen ist unter anderem das Max-Slevogt-Gymnasium in Landau, wo ein Schüler positiv getestet worden war.