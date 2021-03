Die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim meldete am Freitag elf Neuinfektion mit dem Coronavirus im Landkreis Bad Dürkheim und drei in Neustadt seit Donnerstag. Im Landkreis sind momentan 88, in Neustadt 53 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Gestern wurden im Landkreis Bad Dürkheim zwei weitere Infektionen mit der britischen Mutation gemeldet. Im Landkreis sind insgesamt bisher 29 Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen worden und in Neustadt unverändert 16. Weiterhin teilt die Verwaltung mit, dass eine 70-jährige Bewohnerin des Awo-Seniorenheims in Lambrecht bereits im Februar im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben ist, wegen einer Nachmeldung aber erst jetzt in der Statistik auftaucht. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldete zwölf neue Corona-Fälle in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße.