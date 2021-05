Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach Stand Mittwochmittag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 5957 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 4287 im Landkreis Bad Dürkheim und 1670 in der Stadt Neustadt. In den vergangenen 24 Stunden kamen dabei 17 Neuinfektionen im Landkreis sowie 14 in Neustadt hinzu, wie die Kreisverwaltung weiter mitgeteilt hat.