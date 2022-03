Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bleibt weiter auf hohem Niveau. In Neustadt und der Region sind keine Zeichen einer Entspannung bei der Corona-Pandemie zu erkennen. Seit Mittwoch meldet die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 257 Neuinfektionen in Neustadt, im Landkreis kamen dagegen 538 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung von insgesamt 455 neuen Infektionen betroffen.