Dass sich die Corona-Lage in Deutschland wieder zuspitzt, ist auch anhand der Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter zu erkennen. So hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt für Neustadt am Montag über 108 Neuinfektionen seit der letzten Meldung am Freitag informiert. Im Kreis Bad Dürkheim hat es 254 neue Infektionen gegeben. Laut Gesundheitsamt sind derzeit 1641 aktive Infektionen im Kreis und 682 aktive Infektionen in Neustadt bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Neustadt mittlerweile bei 513,9 und im Kreis Bad Dürkheim bei 493,1. Der Inzidenzwert für Rheinland-Pfalz beträgt 665,9. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße (Inzidenz: 364,7) hat das dortige Gesundheitsamt übers Wochenende 320 weitere Corona-Fälle gemeldet. Es gab auch einen Todesfall in Landau, so die Behörde. Ein Mann ist an oder mit Covid-19 gestorben.