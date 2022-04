In Neustadt sind innerhalb von 24 Stunden 116 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag informiert. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde 275 Neuinfektionen gemeldet. Im nördlichen Kreis hat es zudem einen weiteren Todesfall gegeben: Eine über 60 Jahre alte, geimpfte Person aus Grünstadt ist an oder mit Covid-19 gestorben. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 522 weitere Corona-Fälle sowie einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Edenkoben gemeldet.