384 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind bis Dienstagmittag dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim gemeldet worden. Davon seien 276 Fälle im Landkreis und 108 in der Stadt Neustadt registriert worden, so die Kreisverwaltung. In Haßloch sei eine geimpfte Seniorin im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Zudem seien erneut Kitas und Schulen betroffen. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße meldet die dortige Kreisverwaltung 338 weitere Fälle, zudem starb eine Seniorin aus der Verbandsgemeinde Edenkoben an oder mit Corona.