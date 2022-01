In Neustadt sind 47 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Freitag informiert. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete die Behörde 129 Neuinfektionen. Zudem gab es einen Todesfall: In Bad Dürkheim starb eine über 80-jährige, geimpfte Person an oder mit Covid-19. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 207 weitere Corona-Fälle gemeldet.