Seit Montag sind in der Stadt Neustadt 48 zusätzliche Corona-Fälle registriert worden und im Landkreis Bad Dürkheim weitere 68. Darüber hat am Dienstagnachmittag die Kreisverwaltung informiert. 598 aktive Infektionen sind noch in der Stadt bekannt, 953 im Kreisgebiet. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden laut der dortigen Kreisverwaltung seit Montag 103 Neuinfektionen gemeldet. Zudem gab es im Landkreis zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.