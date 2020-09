Die Corona-Krise hat vielen Trauwilligen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor allem im Frühjahr, in der Hochphase der Pandemie, sagten viele Paare ihre standesamtliche Trauung ab. In Neustadt waren es 20 Stornierungen, wie Abteilungsleiterin Gisela Schaust auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Die Paare konnten sich nicht damit anfreunden, sich ohne Familie und Freunde das Ja-Wort zu geben. Nach den Lockerungen im Mai und der Erweiterung des Teilnehmerkreises wurde aber zunehmend am Termin der Eheschließung festgehalten. So hat sich die Anzahl der standesamtlichen Trauungen im Vergleich zum Vorjahr kaum geändert. 2019 hatte das Standesamt 187 Eheschließungen bis Mitte September registriert, in diesem Jahr bislang 184.

In der Branche wird allerdings mit mehr Trauterminen 2021 gerechnet, weil manche Paare wegen der Corona-Beschränkungen ihren schönsten Tag des Lebens verschoben haben. Hochzeitsplaner befürchten Engpässe bei der Buchung von Dienstleistungen und Lokalitäten für die anschließende Feier. Von Staus bei den Terminanfragen für 2021 kann das Neustadter Standesamt jedoch nicht berichten. An der Weinstraße werden zwar bereits Anmeldungen angenommen. Allerdings können dabei nur Trautermine reserviert werden, die spätestens sechs Monate nach der Anmeldung stattfinden. Für die Monate Januar, Februar und März stellt Schaust noch keine erhöhte Nachfragen fest.