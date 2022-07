Seitdem an der Grundschule Lindenberg, deren Träger die Verbandsgemeinde Lambrecht ist, gebaut wird, wird ein Teil der Kinder in Containern unterrichtet. Derzeit würden diese Kinder fast jeden Tag früher nach Hause geschickt, weil es bei hohen Temperaturen in den Containern unerträglich sei, berichtete CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Werner Rey in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Es sei ein Unding, dass die Kinder deshalb weniger Unterricht hätten und weniger lernten. Laut Verbandsgemeindeverwaltung sind in den Containern Klimaanlagen vorhanden. Mit der Sanierung der Grundschule, mit der 2020 begonnen worden ist, geht es „langsam, aber sicher voran“, teilte Bürgermeister Reiner Koch (FWG) mit. Die Wände würden inzwischen stehen und seien teils verputzt. Derzeit werde eine Lüftung installiert. Ende August soll der Estrich verlegt werden. Für November sei die Holzlieferung für die Fassade geplant.