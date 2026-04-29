Wegen eines „Müllbrandes“ im Industriegebiet im Altenschemel ist die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr alarmiert worden. Laut einer Mitteilung stellte sich vor Ort heraus, dass dort auf einem Gelände ein Metallcontainer mit Holz in Flammen stand. Mit zwei handgeführten Strahlrohren und unter Atemschutz hätte das Feuer schnell gelöscht werden können, heißt es weiter. Auch konnten die Einsatzkräfte des Löschzugs Lachen-Speyerdorf ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude verhindern. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, zur Brandursache ermittelt die Polizei.