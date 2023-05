Die Confiserie Michel zählt zu den ersten Preisträgern des neuen Landesehrenpreises im Genusshandwerk. Sie ist die einzige Konditorei in der Pfalz, die ihren Laden nun mit der neuen Plakette schmücken darf. Diese hatte am Donnerstag Alexandra Pfanger von der Handwerkskammer im Gepäck, die die Auszeichnung offiziell übergab. Das Treffen in der Neustadter Kellereistraße war für Pfanger ein besonderer Termin, denn ihre Ausbildung hatte sie in der Confiserie Michel absolviert. Der Landesehrenpreis sei dieses Mal über die Bäckereien aufs Genusshandwerk ausgeweitet worden, „um mehr für das Handwerk zu werben“, sagt Pfanger. Die Bewerber mussten in drei Bereichen überzeugen, um die Auszeichnung zu bekommen: Ausbildung, regionale Produkte und Nachhaltigkeit.

Umzug möglich

Petra Müller-Ernst und Jochen Müller, das Betreiberehepaar der Confiserie, freut sich über den Preis. Aber Müller sagt auch selbstbewusst: „Aufgrund dieser Kriterien war es für mich keine große Überraschung, dass wir den Preis bekommen.“ Er hatte in den vergangenen 15 Jahren siebenmal prämierte Lehrlinge. Er achte auf ein breites Spektrum bei der Ausbildung und locke so auch Interessenten etwa aus Norddeutschland an. Auch vor Ort funktioniere die Werbung. Der Betrieb mache beim Ferienhits-Angebot der Stadt mit. „Eine gute Möglichkeit, Kindern zu zeigen, was wir hier machen“, sagt Müller-Ernst. Aus dem Kreis seien auch schon zwei Azubis gekommen. Außerdem setze die Confiserie auf regionale Produkte, engen Kontakt zu den Produzenten und lege großen Wert, dass Produkte und Verarbeitung nachhaltig seien.

Trotz allem haben Müller-Ernst und Müller einige Sorgen. Da es am Standort sehr eng sei, wollen sie umziehen. „Am besten irgendwo an die Weinstraße.“ Durch die ab 2024 anstehende Sanierung der Kellereistraße sei der Umzugswunsch noch größer. „Ein halbes Jahr wäre gerade noch so zu verkraften, aber zwei Jahre? Der Verlust von 30 bis 40 Prozent, mit dem wir rechnen müssen, ist nur schwer auszugleichen.“