Die Pfalzleine in der Hintergasse bietet Hochwertiges für Hunde und deren Besitzer, Modisches für die Damen und Kaffee und Kuchen für alle. Jacqueline Pilz hat sich bewusst für den Standort Neustadt entschieden.

Ein weiterer sogenannter Concept Store hat in Neustadt eröffnet: Pfalzleine in der Hintergasse. Dort, wo vor einiger Zeit noch italienische Feinkost verkauft wurde, gibt es jetzt für den Hund hochwertige Accessoires aus eigener Manufaktur und trendige italienische Mode für die Frau.

Inhaberin Jacqueline Pilz (31) aus Deidesheim hat einen Abschluss als Bachelor im Bereich Modemanagement. Sie arbeitete für einen Sportartikelhersteller und ist mit dem Onlinehandel vertraut. Schon immer träumte sie von einem eigenen Laden. Durch ihre Hündin Lu kam sie auf die Idee, Hundeleinen und -bänder selbst zu gestalten und herzustellen.

Sogar Kunden in Spanien

Zunächst fertigte die junge Unternehmerin die Leinen nur für sich, dann richtete sie einen Online-Store unter www.pfalzleine.com ein, in dem Kunden deutschlandweit einkaufen. Mittlerweile beliefert sie sogar Hundebesitzer in Spanien, wie sie im RHEINPFALZ-Gespräch erzählt.

In diesem Herbst entschied sie sich für den nächsten Schritt, nachdem einige ihrer Kunden gefragt hätten, wo sie denn anzutreffen sei. Ihre Standort-Wahl fiel auf Neustadt denn: „Neustadt ist eine schöne und herzliche Stadt, in der ich mich unbedingt niederlassen wollte.“ Auf einem Immobilienportal im Internet entdeckte sie den kleinen Laden am Eingang der Hintergasse und meldete sich bei der Vermieterin.

Schnell einig gewesen

„Per E-Mail habe ich ihr mein Konzept vorgestellt und konnte sie offensichtlich überzeugen“, sagt die junge Frau. In Eigenregie mit Unterstützung ihrer Familie baute sie den Laden um und richtete auch eine kleine Café-Bar ein: „Das ist für viele meiner Kunden ein überraschendes Glanzlicht.“ Donnerstags bis samstags bietet sie Kuchen nach eigenem Rezept und aus eigener Produktion an. Der Kaffee stammt von der Neustadter Kaffeerösterei Blank Roast. Zu gerne würde sie auch Wein und Sekt ausschenken, doch wegen der räumlichen Verhältnisse und der fehlenden zweiten Toilette sei ihr das nur erlaubt, wenn sie zu besonderen Anlässen eine Ausnahmegenehmigung beantrage.

Ihr Sortiment für Frauen – mit und ohne Hund – wählt Pilz sorgfältig Stück für Stück aus. „Es soll trendig, alltagstauglich, trag- und bezahlbar sein“, so ihr Anspruch. Zurzeit sucht sie nach passenden Modelabels für Herren, da auch schon männliche Kunden nachgefragt hätten.

Bis 70 Euro

Sie führt Schmuck, Stirnbänder, Taschen und Gürtel. Alles passend und kombinierbar – sogar zur Hundeleine und den Bändern. Neben ihrer tierischen Basiskollektion fertigt die 31-Jährige auch auf Wunsch nach Maß in Länge, Material und Farbgebung. Die Hundeleinen liegen im Bereich von 20 bis 70 Euro.

Obwohl ihr Geschäft noch nicht lange geöffnet hat, ist sie bislang sehr zufrieden: „Am verkaufsoffenen Sonntag haben unglaublich viele Menschen meinen Laden besucht. Damit hatte ich gar nicht gerechnet.“ Ihr Plan für die Zukunft: In zwei Jahren will sie den nächsten Concept Store in der Region eröffnen.