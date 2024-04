Am Samstag, 11. Mai, ist Comic Tag: Die Stadtbücherei Neustadt macht mit Buchhandlungen und Bibliotheken aus der ganzen Bundesrepublik sowie aus Österreich und der Schweiz mit und gibt zwischen 10 und 14 Uhr kostenlos eigens für den Comic Tag produzierte Hefte aus den Verlagen Carlsen Comics, Cross Cult, Edition Helden, Egmont, Kibitz, Panini, Reprodukt, Splitter, Chinabooks und Loewe aus. Aus 21 Titeln – unter anderem von Donald Duck, Idefix, Pokémon und Spider-Man – dürfen bis zu fünf Exemplare ausgewählt werden. Der Vorrat ist begrenzt. Außerdem bietet die Bücherei ein Quiz an, bei dem Preise winken. „Auch wenn sich die Auswahl hauptsächlich an Kinder unter zwölf Jahren richtet, dürfen natürlich auch junge und junggebliebene Leserinnen und Leser die Gratis-Comics abstauben“, so die Ankündigung.