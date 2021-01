Auch das Boulevardtheater Deidesheim startet jetzt ein Livestream-Projekt: Die Show „Lachtherapie“ läuft am Sonntag, 7. Februar, um 18 Uhr und bietet Solo-Beiträge und Sketche unter anderem von Tim Poschmann alias „de Winzer Bu“, Jutta Barie-Scholl und Stefan Bayer als ungleiches Pfälzer Ehepaar Dieter & Amanda sowie von Klavierkabarettist Daniel Helfrich, der Stücke aus seinem Programm „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ vorstellt. Die Ludwigshafener René Weintz und Thomas Holländer präsentieren Gags zum Thema „Männer mittleren Alters reden über ihre Krankheiten“. Markus Weber, langjähriges Mitglied der Weinheimer Kabaretttruppe „Die Spitzklicker“, bietet Mundart-Kabarett und schlüpft zudem in die Rolle seiner erfolgreichen Fasnachtsfigur „Fräulein Baumann“. Anja Reich, Schauspielerin aus Osthofen, berichtet über nervige Männer, die im Homeoffice die Geduld ihrer Frauen strapazieren. Die einzelnen Beiträge wurden wegen der Corona-Auflagen vorab in einem professionellen TV-Studio aufgezeichnet. Die Moderation durch Boulevardtheater-Leiter Boris Stijelja, von dem auch die Idee stammt, ist jedoch live. Außerdem werden Überraschungsgäste zugeschaltet. Das Gesamtprogramm dauert 70 Minuten. Karten (19 Euro) gibt es unter www.boulevard-deidesheim.de. Zum Starten des Programms ruft man einige Minuten vor Beginn die auf dem Ticket vermerkte URL im Webbrowser eines internetfähigen Endgeräts auf und gibt einen persönlichen Zugangscode ein. Der Video-Livestream startet dann automatisch um 18 Uhr