Knapp zweieinhalb Jahre nach seinem ersten Auftritt in Neustadt und wegen Corona ein Jahr später als ursprünglich geplant, kehrt der Italo-Schwabe Heinrich del Core am Mittwoch, 6. Oktober, um 20 Uhr zu einem neuerlichen Gastspiel in den Neustadter Saalbau zurück. Auch in seinem neuen Programm „Glück g’habt!“ skizziert der Comedian frei nach dem Motto „Die besten Geschichten schreibt das Leben“ wieder Witziges und Irrwitziges aus seinem (angeblichen) Alltag – von der Polizeikontrolle bis zum Saunabesuch, von der Einverständniserklärung beim Sex in Schweden bis zur Darmspiegelung. Dabei dreht sich alles ums Glück – das zum Beispiel schon darin bestehen kann, dass man sich selbst nicht beim Schnarchen hört. Der gelernte Zahntechniker mit italienischem Vater begann seine Bühnenkarriere 1995 als Comedy-Zauberer, wechselte aber schnell zu Standup-Comedy und Kabarett und ist inzwischen seit 21 Jahren hauptberuflich auf Deutschlands Bühnen unterwegs und immer wieder auch im Fernsehen zu sehen. Karten (28 Euro) bei Tabak Weiß, Media-Markt, Buchhandlung Quodlibet, über RTS-Ticketservice 0631 37016618 sowie unter www.reservix.de.