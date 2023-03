Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit „Ein neuer Frühling“ gaben die Comedian Harmonists Today am Samstagabend ein umjubeltes szenisches Konzert im Neustadter Saalbau. In einer bewegenden Zeitreise erinnerten sie an das Leben der gefeierten Vokalgruppe, bei der immer wieder eine leise Melancholie mitschwang.

Durch die geschickte Kombination von Liedern, dokumentarischen Zeitungsausschnitten, Zitaten aus Briefen und Spielszenen erweckte das Sextett die ereignisreiche Karriere der originalen Comedian Harmonists