In Lachen-Speyerdorf gibt’s seit vergangener Woche wieder Eis: Nachdem Claudio Manarin seine Eisdiele in der Heinrichstraße Anfang Juni geschlossen hatte, hat er nun am neuen Standort neben dem Lidl-Markt wieder eröffnet.

Schöner und vor allen Dingen größer sei sie geworden, seine neue Eismanufaktur, sagt Manarin zu den Räumlichkeiten in der Conrad-Freytag-Straße, in denen zuvor eine Bäckerei ansässig war.

Anstelle des vergleichsweise beengten Standorts in der Heinrichstraße können Manarin und sein Team über den Straßenverkauf hinaus Sitzplätze für bis zu 100 Eis- und Kaffeeliebhaber anbieten, davon 40 auf der neu gestalteten Terrasse. Auch sei die Parksituation entspannter als am alten Standort inmitten eines Wohngebiets, wo an gut frequentierten Tagen mehr als reges Treiben geherrscht hatte.

Probleme bei Technik

Etwa einen Monat habe es gedauert, bis er eröffnen konnte, berichtet Manarin. Insbesondere bei der Technik habe es Probleme gegeben, „aber jetzt können wir loslegen“, meint er zufrieden. Zunächst gibt es seine bekannten Eis- und Kaffeespezialitäten und Frozen Joghurt-Kreationen, nach und nach will er das Angebot erweitern – auch abhängig von der Fertigstellung der Küche. Spätestens bis zum Herbst will er über Kuchen und Torten hinaus auch kleinere Snacks und Tapas ins Angebot nehmen, außerdem Waffeln und Crêpes.

„Es wird so ähnlich wie in Mußbach“, sagt Manarin. Dort hatte er 2016 das frühere Café Schneckel übernommen. Gestartet hat Manarin 2011 in der Heinrichstraße in Lachen. Innerhalb weniger Jahre hat sein Konzept – hausgemachtes Eis, frische Früchte und frei von Chemie – eine große Fangemeinde gefunden, sodass er die Produktion 2021 in die Roßlaufstraße verlegte, wo er den dritten Standort von Claudios Eismanufaktur betreibt.

Auch für Restaurants

Obwohl er mittlerweile stark expandiert hat – unter anderem beliefert er mit seinen Eisspezialitäten auch ausgewählte Restaurants – ist ihm die in der Heinrichstraße gewachsene familiäre Atmosphäre wichtig: Dort kannte er fast jedes Kind mit Vornamen und wusste die jeweilige Lieblingseissorte.

Aus dem reinen Familienbetrieb ist mittlerweile ein Team aus fünf Festangestellten und zwölf Aushilfen geworden. Er wolle seinen Mitarbeitern eine zuverlässige Perspektive bieten, begründet er die neuerliche Investition, über die er angesichts der Einbußen in den Pandemiezeiten lange nachgedacht habe. Nicht zuletzt deswegen wolle er sein Angebot so ausweiten, dass zumindest an den Standorten in Mußbach und Lachen-Speyerdorf auch den Winter über geöffnet sei. Da sei die Nachfrage nach Eis zwar naturgemäß geringer, doch wolle er das kompensieren – unter anderem mit kleinen Speisen. „Ich muss sehen, wie es sich entwickelt und was sich die Gäste wünschen“, meint er.

Die Manufaktur in der Conrad-Freytag-Straße ist dienstags bis freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet und unter Telefon 06327 5070955 für Vorbestellungen beispielsweise von Eissorten geöffnet. Mehr Infos unterwww.claudios-eismanufaktur.de.