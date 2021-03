Claudio Manarin übernimmt das Eiscafé der Familie Fontanella in der Neustadter Roßlaufstraße. Manarin betreibt seit zehn Jahren Claudios Eismanufaktur in Lachen-Speyerdorf und seit fünf Jahren die Dépendance im einstigen Café Schneckel in Mußbach.

Die Familie Fontanella hatte nach 20 Jahren Eisproduktion in Neustadt nicht zuletzt infolge ausbleibender Corona-Hilfen das Handtuch geworfen. Manarin bedauert das, sind die Familien doch über Jahre miteinander bekannt.

Nichtsdestotrotz böten die Räume in der Roßlaufstraße eine Chance für seine Eismanufaktur, berichtet Manarin: Gerade an heißen Tagen sei er mit der Produktion in Lachen-Speyerdorf nicht mehr nachgekommen, es fehlte an räumlichen Kapazitäten. „Sonntags war oft alles ausverkauft“, berichtet er.

Start Anfang April

An seinem Konzept – Eisdiele, Heißgetränke, Herstellung von Eistorten auf Bestellung und die Belieferung einiger ausgewählter Restaurants auch mit speziellen Eissorten – will er festhalten. Auch am neuen Standort bleibe es bei hausgemachtem italienischen Eis mit frischen Früchten aus der Region, anbieten wolle er außerdem Frozen-Yogurt-Spezialitäten und Kaffee zum Mitnehmen. „Wenn ich eine Genehmigung bekomme, wird es auch ein paar Sitzplätze auf der Terrasse geben, vorausgesetzt die Corona-Situation lässt das zu“, so Manarin, der Mitglied im Netzwerk Culinary Heritage Pfalz ist.

Zurzeit laufe der Umbau, er hofft, Anfang April am neuen Standort starten zu können. Über die erhöhte Produktionskapazität hinaus sieht er in der Roßlaufstraße großes Potential: „In der Gegend tut sich momentan unheimlich viel“, blickt er optimistisch in die Zukunft.