Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Liebe ist in der „letzten Radio-Sendung“, die Claudia Stump alias Claudy Summer am Samstagabend als Gastspiel im Sommertheater des Hambacher „Theaters in der Kurve“ im Weingut Schäffer auf die Bühne bringt, das beherrschende Thema, weil lebensbestimmend. Auch wenn Summer weiß, dass heutzutage kaum noch jemand Radio hört, will die „alte Moderatorin“ das Thema umfassend und „wissenschaftlich begleitet“ zu Gehör bringen. Neben „Studiogästen“ ist in ihrer „One-Woman-Show“ dabei vor allem das Publikum eifriger Stichwortgeber.

„Wollen wir doch einmal sehen, welche hg-Persönlichkeit Sie sind“, wirft Stump als ihr eigener Radiogast Prof. Dr. Helen Rutterford