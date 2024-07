Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat am Freitag das Hambacher Schloss besucht und mit Mitgliedern des Vorstands der Stiftung Hambacher Schloss Möglichkeiten und die Notwendigkeit der Stärkung dieses wichtigen Ortes der Demokratiegeschichte erörtert. Diskutiert wurden auch Vorschläge zur Ausweitung des Vermittlungsangebots, um das Profil des Hambacher Schlosses als außerschulischer Lernort weiterzuentwickeln. „Das Hambacher Schloss steht symbolhaft für die demokratische Tradition in unserem Land. Als authentischer Erinnerungsort an das Hambacher Fest 1832 ist es untrennbar mit dem Ringen um Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechte verknüpft“, wird Roth in einer Pressemitteilung der Schloss-Stiftung zitiert. Man wolle die Menschen noch stärker als bisher zur Auseinandersetzung mit der Demokratiegeschichte in Deutschland einladen. „Der Bund wird der Stiftung Hambacher Schloss dabei auch in Zukunft ein verlässlicher Partner bleiben,“ versicherte die Staatsministerin. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Staatssekretärin Simone Schneider (SPD), zeigte sich nach dem Austausch gleichermaßen dankbar und optimistisch: „Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat mit ihrem Besuch heute ein starkes Zeichen dafür gesetzt, dass wir dabei den Bund an unserer Seite haben.“