Jens Wacker ist bei der Kommunalwahl am Sonntag zum Ortsvorsteher Gimmeldingens gewählt worden. Und es gibt jemanden, der den SPD-Mann nicht darum beneidet: seine Vorgängerin Claudia Albrecht (CDU). Das sagte Albrecht jedenfalls in der vergangenen Woche am Ende ihrer letzten Ortsbeiratssitzung als Ortsvorsteherin.

Grund für ihren Ärger war der aus ihrer Sicht schlechte Umgang der Stadt- mit der Ortsverwaltung. Die Kommunikation funktioniere einfach nicht, schimpfte sie. Als Beispiel nannte sie die Bitte der Stadtverwaltung, Wahlhelfer zu melden. Das habe sie auch brav gemacht, dann aber nichts mehr aus dem Rathaus gehört. Erst auf ihre Nachfrage in der Woche vor der Wahl habe sie erfahren, dass die Einteilung der Helfer bereits erfolgt sei. Dass die Stadtverwaltung diese für die Helfer wichtige Info nicht von sich aus weitergebe, fand sie unverständlich.

Als weiteres Beispiel führte Albrecht an, dass auf ihre Meldung eines gefährlichen Schlaglochs zwölf Wochen lang keine Reaktion gekommen sei. Ihrem Frust verlieh sie mit den Worten Ausdruck: „Ich bin froh, wenn das rum ist. Ich beneide dich nicht, Jens.“ Ob Wacker dabei Reue überkam, seinen Hut in den Ring geworfen zu haben? Gewirkt hat er so jedenfalls nicht.