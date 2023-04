Die Nachfolge in Unternehmen ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung und ein komplexes Thema. Es geht um die Übertragung von Verantwortung, Vermögen und Kontrolle auf eine neue Generation. Daher ist es von großer Bedeutung, die Nachfolge rechtzeitig und strategisch zu planen und dabei alle Aspekte zu berücksichtigen. Aus diesem Grund lädt das Citymanagement der Stadt Neustadt alle interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer zur kostenfreien Impulsveranstaltung „Wie gelingt eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge?“ für Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, in den Klemmhof ein. Frank Armbruster, Nachfolgemediator mit eigener Kanzlei in Neustadt und Karlsruhe, wird den Abend mit einem Vortrag mit praxisnahen Beispielen und Erfahrungsberichten eröffnen. Er geht insbesondere auf die Frage eines Nachfolgefahrplans ein. Im Anschluss werden Fragen beantwortet und die Zuhörer können sich austauschen.