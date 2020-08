Am 20. August hat Steffen Günther seinen letzten Arbeitstag bei der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Dort war der 31-Jährige seit September 2018 als City-Manager für die Innenstadt aktiv. Nach RHEINPFALZ-Informationen bleibt er dem City-Management treu, wechselt aber in eine andere Kommune.

Günther ist gebürtiger Mainzer und im Rhein-Lahn-Kreis aufgewachsen. Er hat Geografie, Stadt- und Regionalentwicklung studiert und danach in Neustadt seine erste Stelle nach dem Studium angetreten. Als Nachfolger kündigte Günther in einer E-Mail an Neustadter Unternehmen Stefan Jacobi, bislang Mitarbeiter der Finanzabteilung bei der Stadtverwaltung, an.

Vergangene Woche hatte die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder einen Abendspaziergang angeboten. Bei dieser im Oktober 2016 ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe sollen Unternehmer und Bürger auf lockere Art miteinander ins Gespräch gebracht werden.