Der Circus Baruk tourt derzeit durch die Region und hat dabei sein Zelt auf am Decathlon, in der Louis-Escande-Straße in Neustadt, aufgeschlagen. Dort lädt das aus Thüringen stammende Familienunternehmen von Freitag, 9., bis Sonntag, 25. September, zu Vorstellungen ein: Mittwoch bis Freitag jeweils um 17 Uhr, an den Samstagen um 15 und 19 Uhr sowie an den Sonntagen um 15 Uhr. Zu bewundern sind wieder Tiere, Clowns und Artisten. Nach Angaben der Circus-Sprecherin Manuela Baruk-Weisheit wurde für das dritte Gastspiel in Neustadt ein neues abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Bis zu 600 Besucher finden einen Platz im Zelt. Karten sind ab 9 Euro zu haben, mittwochs und donnerstags zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Nach jeder Vorstellung wird wieder zu Pony- und Kamelreiten eingeladen. Infos gibt es unter Telefon 0160 99070590.