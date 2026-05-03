Meilensteine amerikanischer Filmmusik in prunkvollen Originalversionen präsentierte die Staatsphilharmonie mit „Cinema in Concert“ im Neustadter Saalbau.

Von Stefan Pohlit

Im Konzertsaal grenzt der Kultstatus mancher Filmmusiken an einen Spaß mit Gewissensbissen. Hier handelt es sich nicht um jene zarte Nostalgie, die sich etwa beim Singen eines Volkslieds einstellt. Die hypnotisierende Macht der US-Kinos ist ebenso zudringlich wie hegemonial, indem sie ihrem Publikum lediglich die Illusion eines Gefühlsschatzes einredet – ein trojanisches Pferd für die emotionale Weltherrschaft.

Aus dieser Warte klingt Alfred Newmans „Twentieth Century Fox Fanfare“– auf John Williams Betreiben seiner Score zu „Star Wars“ (1976) vorangestellt – wie ein neues, kommerzielles „Vaterunser“. Williams hatte die berühmte Titelmelodie seinem Vorbild Erich Wolfgang Korngold abgelauscht. So verbeugte er sich bewusst vor der Schwarzweiß-Ära, als das Produktionslogo noch fest in die Ouvertüre integriert war. Den kommerziellen Trug der Industrie beiseite lassend, entsteigt aus diesem (nur zum Schein) „kollektiven“ Kulturgut als tröstendes Element die Kraft der Musik selbst – ihr Potenzial, die Fantasie zu beflügeln.

Orchester mit präziser Wandlungsfähigkeit

Die Staatsphilharmonie hat dieses Repertoire zu einem innovativen, in seiner Niederschwelligkeit weitreichenden Konzept verdichtet. Per Moderation unterhaltsam und doch didaktisch im historischen Kontext gebündelt, gleichzeitig mit spielerischer Lust, standen die illustrativen Mittel des Klangkörpers im Rampenlicht. Frappierend an den Darbietungen war die präzise Wandlungsfähigkeit des Orchesters, so dass der Komponist jeweils schon bei den ersten Tönen – am „Sound“ – erkannt wurde.

Bei der geballten Wucht – gleich zum Eingang mit den ikonenhaften Ostinati in Elmer Bernsteins Titelmelodie für „The Magnificent Seven“ (1960) – empfing man diese Panoramen gern und ohne Widerstand. Dabei offenbarte das Format auch, wie „modern“ sich einige dieser Strukturen anfühlen. So bewegt sich etwa Elmer Bernstein in den Fußstapfen Aaron Coplands, während Bernard Hermanns zeitgleich entstandene „Psycho Suite“, der Leinwand entrissen, streckenweise Errungenschaften von Avantgardisten wie Krzysztof Penderecki beschwört – nicht zuletzt in der Duschmordszene, messerscharf interpretiert in den hohen Geigen. Wahrscheinlich lassen sich derartig spröde Klänge nur im Freiraum des Kintopps an ein breites Publikum vermitteln. Im Licht ihrer Funktionalität nimmt man sie als expressive Mittel wahr, nicht als ästhetische Revolte.

Mit dem „Main Theme“ aus Max Steiners Musik für „Gone With The Wind“ (1939) und der Liebesszene aus „The Adventures Of Robin Hood“ (1938) von Erich Wolfgang Korngold huldigte der Abend auch den spätromantisch geprägten Anfängen des Genres. Beide Komponisten haben von Meistern wie Richard Strauss und Alexander Skrjabin abgeschrieben – jedoch auf einem so virtuosen Niveau, dass die Sätze wie ausgewachsene Konzertouvertüren anmuten.

Der Grandeur dieser deutschstämmigen Tradition ergeben, entfalteten sich herrliche Soli, etwa in der Violine (1. Konzertmeisterin Yi-Qiong Pan) und im Cello (stellv. Solocellistin Rut Bántay), später etwa in der Flöte (Hanna Mangold). Eine Hauptrolle übernahmen die Blechbläser, großteils in neuer, verjüngter Formation um den immer noch überzeugenden Klaus Wendt, verstärkt um den neuen Solotrompeter Anton Keller. So erhob sich Monty Normans „James Bond Theme“ (1962) wie ein plötzlich aufbrechender Himmel – im Bigband-Flair. Zur Überraschung griff auch noch Jefferson Schoepflin aus den 2. Violinen zur E-Gitarre und krönte die Performance mit einem knackigen Lead-Solo.

John Williams’ reiche Palette

Mit derselben Intensität wurde im Titelstück zu „Out of Africa“ (1985) dieser spezielle, nur John Barrys ewigem Melos zueigener Puls getroffen. Wenn auch die Stücke von Hans Zimmer in der Substanz aus dem Rahmen fielen, spiegelte „Cinema in Concert“ den Verlust der Transparenz zwischen Form und Ausdruck mit denkwürdiger Tiefe. Dass solch einschlägige Musik wie die zu „Harry Potter“ und „Star Wars“ im Konzert nicht „abgedroschen“ wirkt, ist der gefühlvollen Darstellung des Orchesters und seines Dirigenten zu verdanken. Gleichwohl ist John Williams’ reiche Palette – zuzüglich Celesta – einfach gut gealtert. Das Publikum antwortete mit langem Applaus im Stehen.