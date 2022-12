Beim Herstellen der Leckerei dürfen nur zwei in der Liebensteiner Backstube sein.

Schon beim Öffnen der Tür zu Liebensteins Backstube wird man von warmem Zimtduft empfangen. Unmöglich, nicht sofort Lust auf Weihnachtsgebäck zu bekommen. Kindheitserinnerungen werden wach. Man denkt an Omas Küche – und trifft auf eine professionelle Bäckerei.

Hier werden die herzförmigen, süßen Plätzchen nicht liebevoll einzeln ausgestochen, sondern der Teig wird über eine große Silikonmatte mit entsprechenden Aussparungen gerollt. Auf fahrbaren Regalwagen liegen Bleche mit Weihnachtsgebäck nach Sorten geordnet, die dann in Handarbeit verpackt werden. 20 bis 25 verschiedene Plätzchen, Lebkuchen und Stollen bietet die Bäckerei Liebenstein in der Weihnachtszeit an. Sie werden von den Bäckern und Konditoren gemeinsam im Haus produziert.

Start nach der Weinlese

Start ist nach der Zwiebelkuchensaison, also nach dem Weinlesefest. Die ersten Christstollen werden nach Allerheiligen gebacken. „Das ist unsere Königsdisziplin“, sagt Maximilian Bialeck. Er arbeitet mit seinem Onkel Peter Liebenstein in der Geschäftsführung des Familienunternehmens. Die Christstollen seien schon immer Chefsache gewesen, so Bialeck. „Mein Opa stellte sie gemeinsam mit einem langjährigen Mitarbeiter her. Dann mussten alle anderen die Backstube verlassen – auch sein Sohn, der damals schon Geschäftsführer war.“ Das Originalrezept ist handschriftlich notiert. „Das Blatt, das heute nur noch von Mehl zusammengehalten wird, existiert noch. Wir haben es aber zur Sicherheit digitalisiert.“

Nach diesem Rezept wird auch heute noch produziert. Mittlerweile seien dafür Peter Liebenstein und besagter Mitarbeiter verantwortlich. Noch immer müssen dann alle anderen die Backstube räumen. Gewürze und Backzutaten werden selbst zusammengestellt – wie bei allen anderen Backwaren auch. So entstehen in der zweimonatigen Weihnachtssaison über 700 Kilogramm Christstollen.

Stollen mit Kastanien

Ein weiterer Renner bei Liebenstein sind die Elisenlebkuchen. Mehr als 8000 Stück produziert und verkauft die Bäckerei in einer Saison. „Für beides gibt es schon lange vor Saisonstart Vorbestellungen“, erzählt Bialeck. Als regionale Besonderheit hat Liebenstein auch einen Pfälzer Stollen im Sortiment. Der sei fast wie ein Christstollen – und doch anders. Zu den Zutaten gehören Maulbeeren, Esskastanien und Pfälzer Weinbrand.