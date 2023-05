Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine Werkstatt liegt direkt an der Hauptstraße in Neustadt. Neben der Reparatur von Smartphones bietet Christoph Merckel auch Cloud-Lösungen für Firmen an. Und für ein defektes Handy hält er auch gleich einen Tipp bereit.

Obwohl kein Schaufenster auf die Dienstleistung der Handyreparatur KMP Merckel GmbH hinweist, ist Handy-Doc Christoph Merckel ein vielgefragter Mann. Wer schon einmal in der Situation war, dass