In Maikammer konnte am Sonntag der zweite Domorganist zu Speyer, Christoph Keggenhoff, endlich die 2020 restaurierte Späth-Orgel in St. Kosmas und Damian mit „konzertanten Weihen“ versehen.

Die Liste der während der Corona-Jahre ausgesetzten Nachholkonzerte scheint immer noch nicht ganz abgearbeitet. Am Sonntag beispielsweise nahm Christoph Keggenhoff am Spieltisch der Späth-Orgel