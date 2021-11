Nach der Corona-Zwangspause gibt es in Hambach wieder einen Christkindlmarkt. Allerdings gibt es ein paar Veränderungen.

Ortsvorsteherin Gerda Bolz hat vergangene Woche im Ortsbeirat über das neue Konzept gesprochen und sich vom Gremium grünes Licht geben lassen. Sie sei froh, dass der Markt wieder stattfinden könne. Allerdings reagieren die Hambacher auf die unter Corona veränderten Bedingungen für Veranstaltungen. So findet der Christkindlmarkt dieses Mal nur an einem Wochenende statt und nicht wie früher an zwei Wochenenden.

Mit Sicherheitsdienst

Los geht’s dabei am Freitag, 3. Dezember. Um 18 Uhr werden die Ortsvorsteherin und Weinprinzessin Michelle I. die Gäste begrüßen. „Wie gehabt werden wir Aussteller bei uns haben sowie Wildspezialitäten und weitere Leckereien“, so Bolz. Der Ausschank werde auf dem Rathausplatz erfolgen. Das Gelände wird für die drei Festtage abgesperrt, da für den Besuch die 2G-Regel gilt. Besucher müssen also gegen Corona geimpft sein oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Ein entsprechender Nachweis werde verlangt, sagt Bolz. „Wir haben dazu extra einen Sicherheitsdienst beauftragt.“

Sie sei sehr froh über diese Schritte zurück zur Normalität und hoffe, dass alle die beschlossenen Regeln akzeptieren und einhalten. Am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Dezember, wird der Christkindlmarkt jeweils von 15 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz, im Alten Rathaus und im Herr’schen Hof geöffnet sein. Für den Samstag ist ab 17 Uhr ein Auftritt des Jugendblasorchesters der Kolpingskapelle Hambach vorgesehen. Ansonsten seien keine weiteren Aktionen geplant. Die Besucher könnten sich dann einfach bei den ausstellenden Kunsthandwerkern umsehen oder die Leckereien an den Ausschanksstationen genießen, sagt Bolz.