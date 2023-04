Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Luise & Fritz“ zeigt, dass ein kleiner Innenstadt-Laden neben dem Onlinehandel bestehen kann. Vorausgesetzt, das Internet ist eine gute Ergänzung.

Anfangs war es noch ein kleines Pflänzchen, das das Ehepaar Raabe in seiner Heimatstadt Stuttgart ganz langsam groß zog. So beschreibt Manfred Raabe den Anfang dessen, was er und seine