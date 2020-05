Oberbürgermeister Marc Weigel freut sich über 30.000 Schutzmasken (OP-Masken) aus der chinesischen Partnerstadt Quanzhou, die am Montag in der Pfalz eingetroffen sind. Die Kartons tragen die Aufschrift „Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen“. In einem Brief an seinen Amtskollegen, in dem das Geschenk angekündigt wurde, schreibt Bürgermeister Wang Yongli: „Freundschaft kennt keine Entfernung – Ferne verhindert keine Nachbarschaft“. Weigel zufolge standen Neustadt und Quanzhou in den vergangenen Wochen in engem Kontakt. Neustadt hatte auch seine Anteilnahme bekundet, als in der Partnerstadt ein Hotel eingestürzt war, das als Corona-Quarantänestation gedient hatte. Laut Stadtverwaltung werden die Masken nun an Hilfsorganisationen, ehrenamtliche Helfer sowie Mitarbeiter der Verwaltung verteilt. Die allerersten wurden am Montagabend in der Hauptfeuerwache an die Freiwillige Feuerwehr ausgegeben.