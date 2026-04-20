Die Chemnitzer Straße in Neustadt wird am Mittwoch, 22. April, in Höhe des Media Markts ganztägig gesperrt. Darüber informiert die Stadt.

Betroffen sind die Buslinien 507, 508 und 510. Die Haltestellen Neustadt Süd und Neustadt Weinstraßenzentrum können an diesem Tag nicht angefahren werden.

Die Busse werden über die Speyerdorfer Straße, Chemnitzer Straße, Erfurter Straße und Adolf-Kolping-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Neustadt Süd wird in die Erfurter Straße an die Ecke Chemnitzer Straße verlegt.

Als Ersatz für die Haltestelle Weinstraßenzentrum dient die Haltestelle Neustadt Globus in der Adolf-Kolping-Straße in Richtung Duttweiler beziehungsweise Haßloch.