Der März gilt als Darmkrebs-Monat. Mediziner nutzen ihn, um über die Erkrankung aufzuklären und vor allem auch zu erklären, wie wichtig die Vorsorge ist.

Warum wird so viel über Darmkrebs gesprochen?

„Es gibt etwa 55.000 Neuerkrankungen im Jahr“, sagt Christoph Justinger, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, Proktologie, am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Um diese Zahl zu veranschaulichen, ergänzt er: „Jeder 16. Deutsche bekommt Darmkrebs.“ Es sei die zweithäufigste Art der Krebserkrankung. Daher sei es ganz wichtig, über Darmkrebs, Risiken und Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Vor allem aber müsse man über die Vorsorgemöglichkeiten sprechen. Das Erkrankungsrisiko steigt mit dem Alter an. Als magische Grenze gilt dabei der 50. Geburtstag.

Warum ist Vorsorge wichtig?

Justinger bedauert, dass in Deutschland nur etwa 20 Prozent derjenigen, die eine Vorsorge-Berechtigung hätten, diese auch nutzten. „Wir verpassen damit die Chance, Darmkrebs zu verhindern“, sagt der Chefarzt. Würde man diese Rate auf 50 Prozent steigern, „könnte man im Jahr 10.000 Erkrankungsfälle verhindern“.

Mit Blick auf die Vorsorgemöglichkeiten plädiert Justinger eindeutig für die Darmspiegelung: „Sie entdeckt nicht nur den Krebs, sondern auch Vorstufen, also Polypen. Und die kann man bei der Darmspiegelung dann direkt abtragen, bevor Krebs entsteht.“ Das biete ein hohes Maß an Sicherheit, da man wisse, dass es rund zehn Jahre dauere, bis aus gutartigen Wucherungen (Polypen) bösartige Darmkrebszellen entstehen.

Christoph Justinger Foto: JOACHIM GIES/Hetzelstift/oho

Als Alternative zur Darmspiegelung gibt es noch den Stuhltest. Dieser sei gut, sagt Justinger und ergänzt: „Bevor man überhaupt keine Vorsorge macht, dann lieber den Stuhltest.“ Dieser kann nicht sichtbares Blut im Stuhl nachweisen, das auf Polypen oder Tumore hindeutet. Die Darmspiegelung hat Justinger zufolge einen klaren Vorteil: „Sie ist mehr als Diagnostik, weil man Vorstufen dann auch direkt abtragen kann.“

Wer ist dabei angesprochen?

Männer und Frauen ab 50 Jahren werden von den Krankenkassen zur Darmkrebsvorsorge eingeladen. Man kann jährlich einen Stuhltest machen. Zudem gibt es einen Anspruch auf zwei Darmspiegelungen, die im Abstand von zehn Jahren stattfinden sollen. Außerdem gibt es noch eine Gruppe, die besonders angesprochen wird: „Alle, bei denen enge Familienangehörige an Darmkrebs erkrankt sind, sollen auf jeden Fall zur Vorsorge gehen“, sagt Justinger. Und zwar nicht zwingend erst mit 50, sondern mit Bezug zum Alter, in dem der Angehörige erkrankt ist. „Die Idee dahinter ist, dass man in einem ähnlichen Alter Polypen bekommen kann, und die muss man rechtzeitig abtragen.“

Gibt es Risikofaktoren?

Eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung und viel Bewegung sei auf jeden Fall sinnvoll. Allerdings seien die Zusammenhänge nicht so eindeutig wie etwa bei Lungenkrebs und dem Hauptrisikofaktor Rauchen. „Das heißt: Wer Darmkrebs bekommt, hat nicht alles falsch gemacht“, betont Justinger, „denn die Genetik und das Älterwerden sind die größten Risiken“. Aufgrund der großen Bedeutung genetischer Faktoren sei es so wichtig, bei Erkrankungen in der Familie zu reagieren und zur Vorsorge zu gehen. Um die Vorsorge kümmern sich vor allem die niedergelassenen Ärzte (Gastroenterologen), die Kliniken übernehmen die Behandlungen der Erkrankten.

Warum sind die Vorsorgeraten so niedrig?

Obwohl Justinger immer wieder betont, dass beim Thema Darmkrebs die Vorsorge „so wirksam“ sei, hinkten die Zahlen den Erwartungen hinterher. Der Chirurg erklärt das damit, dass eine Untersuchung im Darmbereich als unangenehm empfunden wird und man sich vor der Einnahme von Abführmitteln scheue. „Außerdem gibt es eine gewisse Angst vor der Untersuchung und insbesondere auch davor, dass etwas gefunden wird“, so Justinger. Er will diese Sorgen nehmen: „Was man mit ein paar Tagen mit ein paar Einschränkungen erreichen kann, ist so viel wichtiger.“ Bei einer von 100 Darmspiegelungen werde Darmkrebs diagnostiziert, in 30 bis 40 Fällen „kann man Krebs verhindern, indem man Polypen entfernt“. Und wenn nichts gefunden worden sei, „hat man zehn Jahre Ruhe“. Justinger sieht bei vielen einen Verdrängungsmechanismus: „Sie denken, es tut ja nicht weh. Denn Polypen merkt man nicht. Das ist das Gefährliche.“ Denn entsprechend gelte umgekehrt: „Wenn man dann doch was merkt, ist die Krankheit meist schon fortgeschritten.“ Werde der Krebs früh entdeckt, gebe es in der Regel gute Therapie- und Heilungschancen.

Was passiert, wenn doch Darmkrebs diagnostiziert wird?

Das Hetzelstift ist ein zertifiziertes Darmzentrum. Geleitet wird es von Justinger und Bettina Hartmann, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin II. „Wir bilden gemeinsam ein Netzwerk für jedes Erkrankungsstadium“, sagt Justinger. Er selbst habe pro Woche drei bis vier Darmkrebsoperationen. Im Zentrum bespreche man alle Komponenten einer Behandlung – inklusive Bestrahlung oder Chemo-Therapie sowie psychologischer Unterstützung. Die Zertifizierung erfordert, dass alle Daten zu Patienten gemeldet werden. „Damit ergibt sich ein Vergleich zu anderen Zentren, sodass die Behandlung ein maximales Niveau erreicht“, sagt Justinger. In 80 Prozent aller Fälle setze er bei Darmkrebs den DaVinci-Operationsrobotor ein. „Präzision und Behandlungsqualität sind damit höher. Die Patienten erholen sich schneller und können früher mit der Nachbehandlung beginnen.“