„Die Leber ist eines der wichtigsten Organe im Körper“, betonte Stefan Grüne, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 mit Schwerpunkt für Gastroenterologie, Onkologie, Infektiologie, Pneumologie und Endokrinologie am Donnerstag mehrmals am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Umso wichtiger sei es, ihre Funktion regelmäßig anhand eines Blutbilds zu überprüfen.

„Wenn Leberwerte dauerhaft erhöht sind, führt das irgendwann zu irreparablen Schäden“, sagte der Experte zu einem 83-jährigen Anrufer aus Mußbach, dessen Werte seit zwei Jahren über Normalniveau liegen. Im speziellen Fall liege nur eine leichte Erhöhung vor, die Situation sei noch nicht dramatisch. Um sicher zu gehen, sei eine Ultraschalluntersuchung beim Hausarzt sinnvoll. „Damit kann man feststellen, ob sich die Struktur der Leber verändert hat“, so Grüne.

Falsche Ernährung, zu viel Alkohol, aber auch Medikamente können zu einer Verfettung des Organs führen, die zu einer Zirrhose führen kann. Und wenn die erst entstanden sei, könne das einer Krebserkrankung Vorschub leisten. „Das Hinterhältige dabei ist, dass man davon nichts mitbekommt, weil man keine Schmerzen hat“, so Grüne. Einer Verfettung vorbeugen könne man schon durch moderaten Gewichtsverlust. „Das tolle an der Leber ist ja, dass sie sich wunderbar regenerieren kann“, erklärte er einem 82-jährigen Neustadter, der bekannte, täglich Wein zu trinken. „Pro getrunkenem Viertel sollte man eigentlich einen Tag aussetzen“, riet er ihm.

Leber verliert schnell Leistung

Um das zu verdeutlichen, erklärte er ihm, dass bei Unfallopfern 20 Prozent des Organs ausreichten, um es innerhalb eines Jahres vollständig wieder aufzubauen. Andererseits könne es aber auch schnell gehen, dass die Leber ihre Leistung verliert – etwa wenn sie nach einer Blutvergiftung mit Bakterien in Berührung kommt: Dann sei innerhalb von 30 bis 40 Minuten schnelles Handeln angezeigt, denn die Leber produziere Eiweiße, die für den menschlichen Stoffwechsel und das Immunsystem unabdingbar seien.

Sie sei unsicher, ob sie sich gegen Covid-19 impfen lassen soll, so eine 78-jährige Deidesheimerin: Sie hatte 1978 eine verseuchte Blutkonserve erhalten und sich dabei mit Hepatitis infiziert. Seitdem seien ihre Leberwerte erhöht. „Das Problem ist, dass der Körper bei Hepatitis B und C Fremdeiweiße feststellt und infolgedessen Eiweiße produziert, die der Leber schaden“, erklärte der Experte. Sie solle deshalb die Werte mit dem Hausarzt durchsprechen, wenn der sein Placet zur Impfung gebe, stehe einer Impfung nichts im Wege, riet Grüne.

Gegen Corona impfen oder nicht?

Sorgen um ihren Vater im Pflegeheim trieben eine 52-Jährige aus Lachen-Speyerdorf um: In jungen Jahren habe er sich mit Hepatitis angesteckt, die wohl nicht ausgeheilt sei. Die Folge sei ein Leberschaden mit erhöhten Werten. Dass er jüngst begonnen habe zu halluzinieren, führe der behandelnde Arzt auf die Leber zurück. Im Blut könne Ammoniak entstehen, wenn die Leber eingeschränkt arbeitet und deshalb weniger Eiweiß verstoffwechselt. Das wiederum könne die Halluzinationen hervorrufen, erklärte Grüne. „Es kann aber auch andere Gründe haben.“ Auch Medikamente könnten wesensverändernde Nebenwirkungen haben. „Es wäre wichtig, das Blutbild ihres Vaters genau zu prüfen“, riet er.

„Wer seiner Leber etwas Gutes tun will, achtet auf sein Gewicht, bewegt sich an der frischen Luft und ernährt sich abwechslungsreich“, sagte Grüne einer 52-jährigen Frau aus Deidesheim. Sie wollte sich über das Thema informieren – und ein paar Fakten für die Diskussion mit ihrem Mann sammeln: Der trinke nämlich eine Flasche Wein am Tag – für ihren Geschmack entschieden zu viel.