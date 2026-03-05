Jede Woche muss die Gynäkologie am Neustadter Hetzelstift-Krankenhaus die Diagnose Gebärmutterkrebs stellen. Chefarzt Sebastian Züfle über Risikofaktoren und Heilungschancen.

Sebastian Züfle, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift, spricht bei Gebärmutterkrebs (Fachsprache: Endometriumkarzinom) von einer Volkskrankheit. Nach dem Brustkrebs sei es die zweithäufigste Krebsart bei Frauen. In seiner Klinik werde die Diagnose im Durchschnitt jede Woche einmal gestellt. „Das kommt schon leider häufig vor. Daher ist es wichtig, über die Erkrankung und die Therapieformen Bescheid zu wissen“, sagt Züfle.

Sprechen wird er über das Thema in der Chefarzt-Vortragsreihe des Hetzelstift-Fördervereins am Mittwoch, 11. März, ab 16 Uhr im GDA Wohnstift in der Haardter Straße. Der Eintritt ist frei, der Förderverein freut sich aber über Spenden. Züfle hat die Stelle in Neustadt erst zu Beginn des neuen Jahres angetreten und freut sich, ein zentrales Thema seines Fachgebiets näher erläutern zu können. Gebärmutterkrebs trete vor allem bei Frauen ab 50 Jahren auf. „Aber auch Jüngere können betroffen sein, daher sollten auch sie auf Symptome achten.“

Sprechstunde für RHEINPFALZ-Leserinnen

Übergewicht sei ein zentraler Risikofaktor, betont Züfle. Wichtig, auch für die Prävention, sei Sport/Bewegung. „Ideal sind dreimal die Woche sportliche Aktivitäten, sowohl Ausdauer als auch Krafttraining.“ Außerdem sei es hilfreich, Gewicht zu reduzieren. „Wichtig ist, Risikofaktoren zu minimieren.“ Außerdem müssten die Frauen über Symptome Bescheid wissen, betont er. Züfle erklärt: „Wenn nach den Wechseljahren eine Blutung auftritt, sollte die betroffene Frau das bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt untersuchen lassen.“ Bei jungen Frauen seien sehr starke Blutungen ein Warnsignal, das man ärztlich abklären sollte. Gebe es in einer Familie zudem Fälle von Darmkrebs, könnte auch eine „genetische Prädisposition“ mit größerem Gebärmutterkrebsrisiko vorliegen. Auch diese Patientinnen sollten sich regelmäßig untersuchen lassen.

„Gebärmutterkrebs ist ein sehr wichtiges und verbreitetes Thema“, betont Züfle. Er stelle im Vortrag die Risikofaktoren und Symptome ebenso vor wie die Behandlungsmöglichkeiten, die von Operationen über eine Chemotherapie bis zur Bestrahlung reichten. Nach seiner Präsentation könnten die Zuhörerinnen zudem auch Fragen stellen. Züfle bietet zudem für RHEINPFALZ-Leserinnen eine telefonische Sprechstunde zum Thema an. Erreichbar ist er für Fragen am Freitag von 14 bis 15 Uhr unter Telefon 06321 890330.