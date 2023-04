Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Cheerleading: Am 29. Februar 2020 nahmen die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch zum bisher letzten Mal an einer Meisterschaft teil. Nach der coronabedingten Zwangspause wollen sie 2022 an alte Erfolge anknüpfen. Doch brauchen sie dringend neue Matten.

„Am 30. April wollen wir bei den Landesmeisterschaften der Cheerleader-Vereinigung Deutschlands, CVD, in der Weststadthalle Bensheim mit den Fascinations und Falcons, dem weiblichen und gemischten